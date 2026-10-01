Fuertes lluvias inundan La Sabana esta tarde

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Las fuertes lluvias ocurridas la tarde de este jueves ocasionaron que se inundara La Sabana, específicamente frente al Estadio Nacional.
Según se muestra en el video, tanto los carros como las motos deben transitar con precaución para no causar ningún daño al vehículo.
La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta verde para gran parte del país este jueves debido a las fuertes lluvias y la Onda Tropical #48 que se espera ingrese este jueves y se mantenga durante el fin de semana.