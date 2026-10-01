Fuertes lluvias inundan La Sabana esta tarde

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Las fuertes lluvias ocurridas la tarde de este jueves ocasionaron que se inundara La Sabana, específicamente frente al Estadio Nacional.

Según se muestra en el video, tanto los carros como las motos deben transitar con precaución para no causar ningún daño al vehículo. Ver entrada(abre en una nueva pestaña)

Video: Mauricio Aguilar

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta verde para gran parte del país este jueves debido a las fuertes lluvias y la Onda Tropical #48 que se espera ingrese este jueves y se mantenga durante el fin de semana.

Foto: Mauricio Aguilar