CNE declara alerta verde en casi todo el país

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta verde para gran parte del país este jueves debido a las fuertes lluvias y la Onda Tropical #48 que se espera ingrese este jueves y se mantenga durante el fin de semana.

Los territorios con alerta son:

Región Caribe

Zona Norte

Pacífico Sur

Pacífico Central

Valle Central

Foto: CNE

De acuerdo con Alejandro Picado, presidente de la CNE, los suelos se encuentran con un alto nivel de saturación en las regiones en alerta, por lo que se pueden presentar inundaciones y deslizamientos con facilidad.

Ante la situación, pide a la población:

Principalmente la que habita en zonas de riesgo debe mantenerse informada y acatar solamente los mensajes que difundan las instancias oficiales en el nivel nacional, regional y municipal.

Extremar precauciones en las partes montañosas del país, tales como parques nacionales, rutas de montaña y otros.

Precaución a los conductores ante condiciones adversas en carreteras, por lluvias, niebla y vientos, tanto por visibilidad como por caída de árboles o deslizamientos.