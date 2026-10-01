CNE declara alerta verde en casi todo el país

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La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta verde para gran parte del país este jueves debido a las fuertes lluvias y la Onda Tropical #48 que se espera ingrese este jueves y se mantenga durante el fin de semana.
Los territorios con alerta son:
De acuerdo con Alejandro Picado, presidente de la CNE, los suelos se encuentran con un alto nivel de saturación en las regiones en alerta, por lo que se pueden presentar inundaciones y deslizamientos con facilidad.
Ante la situación, pide a la población: