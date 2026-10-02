Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Ríos, senderos inmersos en la montaña y una impresionante variedad de vida silvestre forman parte del escenario cotidiano que ofrece Sarapiquí, cantón que abre sus puertas al turismo con el EcoFest 2026.

Sarapiquí impulsa el turismo sostenible con una nueva edición del EcoFest

Considerado uno de los tesoros ecoturísticos más importantes de Costa Rica, este rincón herediano alberga más del 80% de las especies de aves que habitan o transitan por el país, convirtiéndose en un punto privilegiado para el avistamiento de tucanes, lapas verdes y especies migratorias.

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A continuación, una galería de imágenes que retratan la majestuosidad de la flora y fauna de la zona, una muestra de la biodiversidad que locales y turistas pueden descubrir al recorrer sus reservas, bosques y ríos.

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval.

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