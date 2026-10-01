Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

En el marco del inicio del EcoFest 2026, la Municipalidad de Sarapiquí y la Cámara de Turismo de Sarapiquí (CATUSA) presentaron el catálogo oficial de comercios y operadores turísticos que ofrecerán precios y paquetes especiales para los visitantes nacionales e internacionales durante el mes de octubre.

A tan solo una hora y 45 minutos de San José, la oferta abarca opciones que van desde deportes de aventura extrema hasta turismo rural comunitario y relajación en la naturaleza.

A continuación, la lista detallada de lugares y servicios participantes con sus respectivos contactos para reservaciones:

Opciones de Tours y Aventura

Rafting, Canopy y Aventuras: Hacienda Pozo Azul: Ofrece tours de rafting, floating safari, canopy, cabalgatas y paquetes “combo aventura” con almuerzo incluido. (Reservaciones: 8337-3199 / 8608-6888). Green River: Especialistas en rafting y kayak. Cuentan con una promoción para grupos de 4 personas a ¢20.000 por persona durante todo octubre. (Reservaciones: 2766-5274). Aventuras de Sarapiquí: Ofrece rafting, canopy, kayak, neumáticos, caminatas a cataratas y safari por el río. (Reservaciones: 8566-6768). Aguas Bravas Tours: Experiencias diferenciadas como el tour de hormigas, tour para activar los sentidos y caminata nocturna de vampiros. (Reservaciones: 8943-8008).



Naturaleza, Senderismo y Observación: Reserva Biológica La Tirimbina: Recorridos guiados por la reserva, puentes colgantes, avistamiento de aves y tour de cacao. (Reservaciones: 4020-2900 / 8392-1717). KAPOK Puentes Colgantes: Caminatas en senderos naturales rodeados de bosque y pasos por puentes colgantes. (Reservaciones: 8630-7231). Refugio Lapa Verde (Fundación Ecovida): Avistamiento de aves migratorias desde una torre de observación con vista panorámica, charlas y caminatas de campo. (Reservaciones: 8349-9106).



Foto: Randall Sandoval.

Tours Fluviales en el Río Sarapiquí: Oasis Nature Tours: Recorridos en bote para observación de flora y fauna. (Reservaciones: 2766-6260 / 8816-6462). Anhinga Tours / Green Ship in Sarapiquí: Experiencias guiadas por el cauce del río. (Reservaciones: 8346-1220 / 8938-0586).



Foto: Randall Sandoval.

Motor y Cabalgatas: Botos ATV Sarapiquí Adventures: Recorrido en cuadraciclos de 38 km por senderos hasta llegar a una catarata con refrigerio incluido. (Reservaciones: 8839-2000). Wilson’s Horseback Riding: Tours a caballo por potreros, caminos de piedra y cruce de ríos. (Reservaciones: 6264-0346).



Foto: Issac Villalta.

Turismo Agroecológico y Fincas Temáticas

Palmitour: Recorrido agrícola para presenciar la extracción del palmito en finca y posterior almuerzo degustación en su restaurante (ubicado 800 m norte de la entrada a Ticari). (Reservaciones: 8880-4737).

Organic Paradise Tour: Recorrido en chapulín para conocer el proceso de producción de piña orgánica con degustación de fruta fresca. (Reservaciones: 8372-0111).

Foto: Randall Sandoval.

Costa Rica Best Chocolate: Aprenda sobre la historia del cacao y participe activamente en el proceso de elaboración artesanal de chocolate en Chilamate. (Reservaciones: 8501-7951 / 8816-3729).

Aprenda sobre la historia del cacao y participe activamente en el proceso de elaboración artesanal de chocolate en Chilamate. (Reservaciones: 8501-7951 / 8816-3729). Cultural Banana Tours: Recorrido por plantaciones de banano con degustación de aperitivos locales. (Reservaciones: 8546-9305).

Recorrido por plantaciones de banano con degustación de aperitivos locales. (Reservaciones: 8546-9305). Finca Integral Jícaro: Muestra de finca orgánica modelo con cultivos de pimienta, variedades de cacao y almuerzo campesino con productos de la propiedad. (Reservaciones: 6198-7554).

Foto: Randall Sandoval.

Hospedaje y Gastronomía

Ara Ambigua Lodge: Hotel con villas, dos piscinas, lago, ranario, área de masajes, sauna y restaurante abierto al público sin necesidad de hospedaje. (Reservaciones: 8973-6910).

Hotel con villas, dos piscinas, lago, ranario, área de masajes, sauna y restaurante abierto al público sin necesidad de hospedaje. (Reservaciones: 8973-6910). Selva Verde Lodge: Servicio completo de hospedaje en lodge de montaña, restaurante y tours integrados. (Reservaciones: 6025-4478 / 4001-3677).

Hotel El Bambú: Promoción en octubre con tarifa especial de ¢38.000 la primera noche en habitación doble y 15% de descuento en la segunda noche. (Reservaciones: 2766-6005 / 8783-4500).

Promoción en octubre con tarifa especial de ¢38.000 la primera noche en habitación doble y 15% de descuento en la segunda noche. (Reservaciones: 2766-6005 / 8783-4500). Epic Adventures: Cabañas equipadas con cocina, baño y múltiples camas en un entorno natural con vista panorámica. (Reservaciones: 8743-8743).

Cabañas equipadas con cocina, baño y múltiples camas en un entorno natural con vista panorámica. (Reservaciones: 8743-8743). Hotel Aranwa: Complejo hotelero ubicado en La Virgen de Sarapiquí. (Consultas en redes sociales: @aranwa.sarapiqui).