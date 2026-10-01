Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

La Municipalidad de Sarapiquí y la Cámara de Turismo de Sarapiquí (CATUSA) oficializaron el inicio de la edición 2026 del EcoFest, una plataforma que busca promover la riqueza natural, cultural y sostenible del cantón número 10 de Heredia.

La iniciativa, que retomó un formato continuo desde 2023 con el respaldo del gobierno local, se extenderá a lo largo de todos los fines de semana de octubre hasta el 1.° de noviembre, ofreciendo tarifas especiales e itinerarios diseñados para el visitante nacional e internacional.

Foto: Randall Sandoval.

Aunque el cantón abarca cinco distritos, la mayor parte del despliegue logístico y comercial se concentrará en La Virgen y Puerto Viejo debido a la mayor densidad de infraestructura hotelera de la zona.

De “zona de paso” a destino de estadía

Desde la directiva de CATUSA enfatizaron que uno de los objetivos centrales del trabajo interinstitucional ha sido transformar la percepción de Sarapiquí en el mercado turístico global, superando la histórica etiqueta de ser una ruta de paso entre Tortuguero y La Fortuna.

“Sarapiquí ya no es una zona de paso. La Cámara puso muchísimo esfuerzo por años para quitarle la idea a la gente de que solamente éramos una zona de paso (…). Ya tenemos actividades donde la gente puede hospedarse hasta 5 días seguidos y mantener su agenda llena de actividades”, destacaron voceros de la organización.

Foto: Randall Sandoval.

Como parte de esta estrategia de posicionamiento comercial, durante el primer fin de semana del festival, 40 agencias de viajes mayoristas nacionales realizarán un recorrido técnico por la zona para evaluar la calidad de los servicios, los alojamientos y la oferta recreativa, con el fin de integrar a Sarapiquí de forma permanente en los catálogos de venta del turismo receptor.

Respuesta a los retos socioeconómicos

Ante las condiciones de vulnerabilidad social y pobreza que enfrentan diversos sectores del cantón más extenso de Heredia, las autoridades locales enfatizaron que el EcoFest funciona como un detonante para la reactivación económica y el empleo local.

Al respecto, la alcaldesa de Sarapiquí, Vanessa Rodríguez, señaló que el evento no actúa como una acción aislada, sino dentro de un engranaje anual de encadenamiento productivo.

Foto: Randall Sandoval.

“EcoFest responde a una estrategia integral (…). Todos los eventos que realizamos durante el año van dirigidos a un encadenamiento al sector productivo. Este evento impulsa deporte, salud e intereses sociales como la Cruz Roja Costarricense”, afirmó la jerarca.

Medición de impacto económico para 2026

Respecto a las proyecciones de visitación y alcance, la organización reconoció que en las ediciones anteriores no se recopilaron métricas precisas para cuantificar la derrama económica real generada en los comercios locales.

Foto: Randall Sandoval.

Para corregir esa brecha, la Cámara de Turismo confirmó que para esta edición 2026 se está implementando una herramienta técnica de medición que registrará la afluencia de visitantes y el impacto económico directo sobre el sector comercial, gastronómico y de hospedaje de la comunidad.