Fiscalía detiene sexto sospechoso de homicidio de pareja alemana

La Fiscalía de Quepos y Parrita ordenó la detención del sexto sospechoso vinculado con el homicidio de una pareja de nacionalidad alemana.

Se trata de un hombre de apellido Sáenz, quien ahora está a la orden del Ministerio Público, donde se le tomará la declaración indagatoria y se realizarán las diligencias correspondientes a la solicitud de medidas cautelares.

Su captura se llevó a cabo este martes, durante tres allanamientos, los cuales se ejecutaron en las zonas de Naranjo y Grecia. En conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se logró decomisar prueba de interés para incluir al expediente 25-001151-0072-PE.

En este caso también se investiga a cinco personas:

Elizondo (hombre)

Rubio (mujer)

López (hombre)

Sanabria (hombre)

Murillo (abogado)

Estas personas ya están cumpliendo prisión preventiva.

Sobre los hechos

Los hechos ocurrieron en setiembre del 2025, en la localidad de Cerros de Quepos, donde los esposos fueron hallados sin vida.

Se cree que estas personas no solo habrían participado en el doble homicidio, si no que, al parecer, también realizaron actos fraudulentos para apoderarse de los bienes muebles e inmuebles de los ofendidos.