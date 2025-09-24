El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el hallazgo de los cuerpos de una pareja alemana que había sido reportada como desaparecida desde el lunes en la zona de Finca Cerros, en Quepos.

Las diligencias iniciaron tras una alerta de asalto en la vivienda donde residían los extranjeros.

Al llegar, los agentes no encontraron a la pareja, pero detectaron un montículo de tierra recientemente removido y con fuerte olor, lo que levantó sospechas.

Con apoyo de la Fuerza Pública, se custodió la propiedad y al día siguiente ingresaron equipos especializados del OIJ, incluida la unidad canina y peritos forenses.

El perro de rastreo marcó positivo y, tras la excavación, se localizaron los cuerpos de un hombre y una mujer, ambos maniatados y dentro de bolsas plásticas.

Los cadáveres fueron trasladados a la Medicatura Forense para determinar la causa de muerte y confirmar oficialmente su identidad, aunque las características físicas coinciden con la pareja de alemanes.

Dentro de la vivienda, los investigadores también hallaron manchas de sangre en distintos aposentos, rastros de limpieza reciente, huellas plantares y otros indicios que serán analizados con luminol para establecer la dinámica de los hechos.

El OIJ indicó que la pareja tenía residencia en Costa Rica y que solía ingresar y salir del país con frecuencia.

El último registro migratorio corresponde a septiembre de este año.