El hallazgo de 2 cuerpos enterrados en una propiedad en Quepos, Puntarenas, identificado por las autoridades costarricenses como una pareja alemana reportada desaparecida desde el lunes, ha trascendido en medios internacionales que lo califican como un caso de impacto en un país usualmente percibido como destino seguro.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que las víctimas eran ciudadanos alemanes que residían en Costa Rica; sin embargo, según medios internacionales habría trascendido que la mujer sería sueca.

Medios internacionales.

Los cuerpos fueron localizados en la finca conocida como Cerros de Quepos, donde al parecer vivían.

Las autoridades confirmaron que los fallecidos habían ingresado a Costa Rica en septiembre y eran residentes.

Según explicó el director del OIJ, Randall Zúñiga, el principal móvil que se investiga es un asalto, luego de que agentes encontraran una fosa recién excavada dentro de la propiedad.

OIJ confirma el hallazgo de dos cuerpos (un masculino y una femenina) enterrados en las inmediaciones de Finca Cerros de Quepos , dentro de la propiedad de una pareja de alemanes que se encuentran reportados como desaparecidos desde el día de ayer. El móvil sería el asalto. — DirectorOIJ (@DirectorOIJ) September 24, 2025

La cobertura internacional

En Alemania, diarios como Der Spiegel, Funke y Bild informaron que se trataba de un presunto asesinato con motivación de robo.

Medios internacionales

Subrayaron que la pareja había sido vista por última vez el sábado mientras paseaba a sus perros, y que fueron reportados como desaparecidos un día después, cuando los vecinos notaron la ausencia.

Otros medios europeos resaltaron el contexto del crimen:

Blue News en inglés tituló “German couple killed in Costa Rica” , señalando que los cuerpos fueron hallados enterrados en su propia finca y que la policía sospecha de un robo.

, señalando que los cuerpos fueron hallados enterrados en su propia finca y que la policía sospecha de un robo. Medios alemanes remarcaron que Costa Rica, pese a su reputación histórica de país pacífico y seguro, enfrenta en los últimos años un aumento de la violencia asociada al narcotráfico, con cifras récord de homicidios desde 2023.

Medios internacionales.

La noticia de un crimen de este tipo despertó atención internacional al ocurrir en una de las zonas más visitadas del país.

El caso continúa bajo investigación del OIJ y la Fiscalía, que buscan esclarecer las circunstancias exactas del doble homicidio.