La Fiscalía Adjunta de San José del Segundo Circuito Judicial informó que tres sospechosos de cometer el homicidio del opositor nicaragüense Roberto Samcam estarán seis meses de prisión preventiva.

Se trata de sujetos de apellido:

Chaves

Orozco

Robles

Sujetos detenidos el pasado viernes durante tres allanamientos realizados en León XIII, Tibás, y Cañas, Guanacaste.

Operativo en la León XIII. Foto: Wilbert Hernández.

Una cuarta detenida, Chacón, enfrentará el proceso penal en libertad, mientras se recopilan otros indicios de interés.

Otro hombre es buscado por las autoridades como sospechoso de participar en el ilícito.

La audiencia se realizó entre el 13 y el 14 de setiembre, en el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.

De acuerdo con la fiscalía, a Chaves le habrían encargado matar a Samcam, y este, al parecer, contrató a Robles y a la persona que falta por detener, para ejecutar el homicidio. A Orozco se le atribuye la logística para que los presuntos sicarios huyeran tras el crimen, ocurrido el 19 junio pasado en Moravia.

El caso continúa en investigación, bajo el expediente 25-001025-0053-PE.