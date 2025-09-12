El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó este viernes un operativo simultáneo en la León XIII, Tibás, y en Cañas, Guanacaste, que permitió la detención de varias personas vinculadas con el homicidio del exmilitar nicaragüense Roberto Samcam, ocurrido el pasado 19 de junio en Moravia.

El exmilitar Roberto Samcam.

Los sospechosos responden a los apellidos Orozco, Chávez, Robles y Carvajal. De acuerdo con las pesquisas, Carvajal, de apenas 20 años, sería el gatillero que ingresó al condominio de la víctima y disparó en su contra.

Detenidos:

Chacón, mujer de 30 años, detenida en vía pública.

Claves, hombre de 35 años detenido en Cañas.

Cordero, hombre de 23 años detenido en allanamiento en la ciudadela León XIII.

Castro, hombre de 33 años detenido en vía pública.

Declaraciones del director del OIJ, Randall Zúñiga.

Además, las investigaciones lograron identificar a un intermediario costarricense de apellido Chávez, quien habría coordinado parte de la logística y hasta compartido motocicleta con el presunto sicario. Una mujer, detenida en Cañas, habría pagado 50 mil colones por el transporte de los sospechosos desde Vázquez de Coronado hasta el lugar donde finalmente atacaron a Samcam.

Operativo en la León XIII. Foto: Wilbert Hernández.

“Se están deteniendo a los autores materiales del homicidio, a un intermediario costarricense, todavía no tenemos una posibilidad de ahondar más o expandir la investigación hacia otras personas de otros países, y básicamente ya con esto estamos tratando de finiquitar lo que sucedió con el homicidio de este sujeto nicaragüense. Básicamente, el móvil fue un asesinato por comisión, por encargo, eso es directamente lo que yo podría decir”, explicó Randall Zúñiga, director del OIJ.

El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que el caso no se da por cerrado.

“El día de hoy estamos haciendo allanamientos, se pretende detener, en este caso a los autores materiales, vamos a continuar con la investigación respecto a los autores intelectuales, en eso no vamos a escatimar esfuerzos, con esto no nos damos por contentos, llamémoslo así, por sólo detener a los autores materiales”.

Operativo en la León XIII. Foto: Wilbert Hernández.

“Vamos a seguir la investigación, tenemos varias líneas, en ese sentido, una de las más fuertes es que eventualmente pueda ser un crimen ordenado políticamente. Ya estamos resolviendo quiénes fueron los autores materiales, y pretendemos seguir avanzando para llegar a los autores intelectuales, por lo menos determinar quiénes ordenaron esta ejecución”, agregó Díaz.

Las autoridades también señalaron que existen similitudes entre este crimen y el intento de homicidio del opositor nicaragüense Joao Maldonado en Costa Rica, ambos ejecutados de manera “burda” y con la participación de transportistas o porteadores reclutados en barrios urbano-marginales.

Operativo en la León XIII. Foto: Wilbert Hernández.

Samcam, conocido por sus posturas críticas contra el régimen de Daniel Ortega, fue asesinado apenas un día después de brindar una entrevista a un medio internacional. Su muerte tuvo repercusión en medios nicaragüenses y regionales.

La investigación se mantiene en curso por parte de las autoridades.