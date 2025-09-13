El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó colaboración ciudadana para ubicar a un hombre de 20 años, sospechoso de asesinar al exmilitar nicaragüense Roberto Samcam en Costa Rica.

La Sección de Homicidios compartió la imagen del sujeto, quien permanece en fuga pese a los allanamientos realizados la mañana de este viernes en varias viviendas de San José y Alajuela.

En esos operativos, los agentes decomisaron teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y prendas de vestir que serán sometidas a análisis forense.

Operativo en la León XIII. Foto: Wilbert Hernández.

Pese a la movilización policial, el joven no fue localizado en los sitios inspeccionados.

Las autoridades pidieron a la población que, en caso de reconocerlo o contar con información sobre su paradero, lo comuniquen de inmediato a la línea confidencial 800-8000-645 del OIJ o al 9-1-1.