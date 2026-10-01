Fiscal explica procesos de nuevos extraditables

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La fiscal general en ejercicio, Karen Valverde, confirmó la culminación del proceso de extradición tras investigaciones conjuntas entre el Ministerio Público, la PCD y la DEA originadas por decomisos de cocaína y metanfetamina.

Las autoridades judiciales costarricenses concretaron la entrega de cinco personas requeridas por tribunales de los Estados Unidos para enfrentar cargos por tráfico internacional de estupefacientes.

El procedimiento responde a la resolución de un tribunal nacional tras el requerimiento formal de la justicia estadounidense.

La fiscal general en ejercicio, Karen Valverde, confirmó el resultado de la diligencia judicial:

#El día de hoy culmina un proceso de extradición más ante un requerimiento del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica propiamente por un tribunal de justicia de ese país y en el que un tribunal de justicia de nuestro país dispone la entrega de cinco personas”.

Perfil de los extraditados

De acuerdo con la representante del Ministerio Público, los sospechosos están vinculados con estructuras dedicadas al narcotráfico transnacional. Sobre la nacionalidad y estatus legal de los requeridos, Valverde detalló:

“Estas personas están vinculadas a delitos de tráfico internacional de drogas propiamente dos de ellos en una causa penal correspondiente a un costarricense, a una persona colombiana y la otra a una persona venezolana con residencia en nuestro país y dos personas colombianas naturalizadas en nuestro país”

Cooperación internacional y decomiso de sustancias

El proceso es resultado de investigaciones desarrolladas bajo el marco legal costarricense a través del trabajo articulado entre el Ministerio Público de Costa Rica, la Policía de Control de Drogas (PCD) y la Administración de Control de Drogas de EE. UU. (DEA).

Las causas penales que sustentaron la solicitud de extradición derivan de operativos antinarcóticos en los que se lograron importantes incautaciones de drogas sintéticas y de origen natural. Al respecto, la fiscal en ejercicio puntualizó:

“Las causas penales que originaron este trabajo conjunto con la DEA y con el gobierno de los Estados Unidos corresponden a trabajos importantes en cuanto al decomiso de droga, uno de ellos metanfetamina, el otro cocaína”.

Con este procedimiento culmina una fase clave en la persecución del crimen organizado transnacional entre ambas naciones.