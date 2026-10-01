“Les estamos dando un mensaje contundente”: Viceministro detalla histórica extradición

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

En una operación coordinada entre la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo (UEA), la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) y la DEA de los Estados Unidos, Costa Rica concretó la extradición de cinco personas requeridas por el Tribunal del Distrito de Florida.

Se trata del primer proceso de extradición que se ejecuta a partir de casos investigados directamente por cuerpos policiales del Poder Ejecutivo.

El viceministro de Seguridad Pública, Nelson Barquero, subrayó el impacto de las acciones policiales y la alianza estratégica con las autoridades internacionales:

“Le estamos dando un mensaje contundente a estas bandas de trasiego internacional y les estamos indicando que cualquier persona que venga aquí a Costa Rica a hacer algún tipo de transacción (…) los vamos a trabajar legalmente y los vamos a extraditar para que enfrenten la ley en Estados Unidos”.

Logística de alto riesgo y protocolo diferenciado

Los sospechosos permanecían recluidos en el Centro Penitenciario La Reforma desde el año pasado. El traslado hacia la Base Dos del Servicio de Vigilancia Aérea, en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, requirió un dispositivo coordinado entre la Policía Penitenciaria y el Ministerio de Justicia para evitar cualquier riesgo de fuga o enfrentamiento.

Barquero se refirió al nivel de peligrosidad de los detenidos y a las exigencias del operativo:

“Son cinco personas de alto perfil (…) porque tienen un expediente de trasiego internacional importante que se les está culminando hoy”.

El jerarca explicó que el perfil de los extraditables demandó medidas de contención extraordinarias:

“Cada una de esas personas requiere un dispositivo de seguridad diferenciado y un recurso humano también diferenciado (…). Estamos utilizando todos los medios para garantizar de que efectivamente todo el operativo se gestione como tiene que ser”.

Antecedentes de los extraditados

Los imputados enfrentarán cargos por narcotráfico tras estar vinculados con dos importantes golpes policiales ejecutados en 2025:

5 de mayo de 2025: El decomiso de 48 kilos de metanfetamina tipo cristal en Tibás y San Francisco de Dos Ríos, considerado la mayor incautación de drogas sintéticas en la historia del país.