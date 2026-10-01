Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

En una maniobra táctica ejecutada bajo un fuerte operativo, el convoy blindado del Ministerio de Seguridad Pública hizo su ingreso a la pista de Base Dos del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela.

El traslado desde el Centro Penitenciario La Reforma estuvo encabezado por “La Bestia”, el vehículo especial blindado de las fuerzas policiales de Costa Rica, custodiado por un imponente despliegue de la Policía de Control de Drogas (PCD) y la Unidad Especial de Apoyo (UEA).

Foto: Randall Sandoval.

Las imágenes del momento captaron el instante en que las compuertas del vehículo blindado se abrieron para dar paso al descenso de los cinco hombres (un costarricense de apellido Morales Araya y cuatro colombianos).

Vestidos con los trajes anaranjados de privación de libertad, encadenados y bajo custodia individual de oficiales tácticos, los sospechosos fueron descendiendo uno a uno a la carpeta asfáltica.

Como parte del estricto protocolo de entrega, los sospechosos fueron puestos juntos en fila, de espaldas a las cámaras.

Foto: Randall Sandoval.

Este procedimiento marca un hito en la historia judicial y policial del país, al tratarse de las primeras extradiciones a EE. UU. derivadas de investigaciones desarrolladas por cuerpos policiales del Poder Ejecutivo tico.