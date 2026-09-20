Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

La salida de Julián Valjota generó una ola de reacciones entre figuras de la farándula costarricense, quienes aprovecharon una publicación del creador de contenido para expresar su alegría y enviarle mensajes de apoyo.

A través de los comentarios de Instagram, varias personalidades destacaron que se encontrara bien, mientras otras celebraron que lograra salir de la situación que había preocupado a sus seguidores.

Bernardo “Choché” Romano, conocido por su trayectoria como humorista, locutor y figura de la televisión nacional, reaccionó con un mensaje cargado de emoción.

“Rastica que maravillosa noticia. Una oración contestada. A cuidarse mop!”, escribió el también creador de contenido.

La creadora de contenido y figura de la televisión costarricense Sofía Chaverri también se hizo presente en la publicación.

“¡Julián, gracias a Dios estás bien y saliste rápido de ahí! A seguir adelante”, expresó.

La comunicadora, Johanna Villalobos, fue otra de las figuras que reaccionó a la publicación.

“Qué dicha que estás bien, ánimo!”, escribió la costarricense, sumándose a los mensajes de respaldo para Julián. “No creo que yo sea un criminal”: esto dijo Julián tras quedar en libertad

Esteban Ramírez, cantante y líder de la banda costarricense Percance, también dejó un comentario que llamó la atención por su tono de cariño y humor.

“Mae usted prácticamente ya es un símbolo nacional Costa Rica lo ama! Y quedó demostrado! Mas bien hágase un standup sobre las anécdotas, vuelve a CR… y llena el Nacional!!!!”, expresó el músico.

Su mensaje provocó respuestas de otros usuarios, quienes se sumaron a la idea de que Julián comparta sus experiencias en un espectáculo de comedia.