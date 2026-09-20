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La salida de Julián Valjota generó una ola de reacciones entre figuras de la farándula costarricense, quienes aprovecharon una publicación del creador de contenido para expresar su alegría y enviarle mensajes de apoyo.
A través de los comentarios de Instagram, varias personalidades destacaron que se encontrara bien, mientras otras celebraron que lograra salir de la situación que había preocupado a sus seguidores.
Bernardo “Choché” Romano, conocido por su trayectoria como humorista, locutor y figura de la televisión nacional, reaccionó con un mensaje cargado de emoción.
“Rastica que maravillosa noticia. Una oración contestada. A cuidarse mop!”, escribió el también creador de contenido.
La creadora de contenido y figura de la televisión costarricense Sofía Chaverri también se hizo presente en la publicación.
“¡Julián, gracias a Dios estás bien y saliste rápido de ahí! A seguir adelante”, expresó.
La comunicadora, Johanna Villalobos, fue otra de las figuras que reaccionó a la publicación.
“Qué dicha que estás bien, ánimo!”, escribió la costarricense, sumándose a los mensajes de respaldo para Julián.
Esteban Ramírez, cantante y líder de la banda costarricense Percance, también dejó un comentario que llamó la atención por su tono de cariño y humor.
“Mae usted prácticamente ya es un símbolo nacional Costa Rica lo ama! Y quedó demostrado! Mas bien hágase un standup sobre las anécdotas, vuelve a CR… y llena el Nacional!!!!”, expresó el músico.
Su mensaje provocó respuestas de otros usuarios, quienes se sumaron a la idea de que Julián comparta sus experiencias en un espectáculo de comedia.