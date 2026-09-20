Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

El creador de contenido costarricense Julián Valverde, conocido como Julián Valjota, recuperó su libertad en Estados Unidos y, tras salir de prisión, compartió un emotivo mensaje con sus seguidores.

Visiblemente afectado por lo ocurrido, Valjota comenzó su mensaje agradeciendo a las personas que estuvieron pendientes de su situación y le brindaron apoyo mientras permanecía detenido.

“Estoy fuera, otra vez. Me cuesta sacar la primera palabra, se los juro. No hay nada más importante que decir. Gracias. Gracias, solo más que gracias. Ustedes no saben lo que yo les agradezco”.

El creador de contenido contó que uno de los momentos que más le afectó durante su detención fue encontrarse nuevamente con su hermana después de mucho tiempo.

“Yo adentro ahí metido y… Ustedes de una u otra manera dándome apoyo. Es una mierda. Era el primer día que veía a mi hermana. Después de mucho tiempo”.

Valjota también aprovechó el mensaje para reflexionar sobre lo ocurrido y pidió a sus seguidores tomar su experiencia como una lección.

“Y quiero que lo tomen también como un aprendizaje. Yo siempre vacilo, yo soy un idiota, un imbécil. A veces juego mucho. Es mi sentido del humor. Inclusive cuando estaba allá adentro. Y en el tabo. Y la verdad, cuando podía vacilaba. Pero, sean responsables”.

¿Qué ocurrió con Julián Valjota?