“Gracias”: Julián Valjota queda libre y estas son sus primeras palabras

Compartió un emotivo mensaje con sus seguidores

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El creador de contenido costarricense Julián Valverde, conocido como Julián Valjota, recuperó su libertad en Estados Unidos y, tras salir de prisión, compartió un emotivo mensaje con sus seguidores.

Visiblemente afectado por lo ocurrido, Valjota comenzó su mensaje agradeciendo a las personas que estuvieron pendientes de su situación y le brindaron apoyo mientras permanecía detenido.

“Estoy fuera, otra vez. Me cuesta sacar la primera palabra, se los juro. No hay nada más importante que decir. Gracias. Gracias, solo más que gracias. Ustedes no saben lo que yo les agradezco”.

El creador de contenido contó que uno de los momentos que más le afectó durante su detención fue encontrarse nuevamente con su hermana después de mucho tiempo.

“Yo adentro ahí metido y… Ustedes de una u otra manera dándome apoyo. Es una mierda. Era el primer día que veía a mi hermana. Después de mucho tiempo”. 

Valjota también aprovechó el mensaje para reflexionar sobre lo ocurrido y pidió a sus seguidores tomar su experiencia como una lección.

“Y quiero que lo tomen también como un aprendizaje. Yo siempre vacilo, yo soy un idiota, un imbécil. A veces juego mucho. Es mi sentido del humor. Inclusive cuando estaba allá adentro. Y en el tabo. Y la verdad, cuando podía vacilaba. Pero, sean responsables”.

¿Qué ocurrió con Julián Valjota?

  • Fue detenido en Florida: Valverde fue detenido en Estados Unidos a mediados de septiembre, luego de un procedimiento relacionado por conducir con una licencia vencida por más de seis meses. 
  • Compareció ante un juez: durante la audiencia se estableció una fianza de $250 por el caso relacionado con la licencia. 
  • La fianza no implicó su salida inmediata: pese a que el monto fue establecido y posteriormente pagado, una retención migratoria de ICE mantenía al costarricense bajo custodia. 
  • ICE intervino en el caso: el proceso migratorio se manejó por separado del procedimiento relacionado con la infracción de tránsito. 
  • Sus amigos estuvieron en contacto con él: personas cercanas a Valjota informaron durante su detención que habían podido comunicarse con él y que se encontraba bien. 
  • La Cancillería costarricense dio seguimiento: el Departamento Consular y el Consulado General de Costa Rica en Miami realizaron gestiones para conocer su situación ante las autoridades estadounidenses.