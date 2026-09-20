Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

En su mensaje tras recuperar la libertad, Julián Valverde conocido como Julián Valjota también se refirió al motivo por el que inicialmente fue detenido y aseguró que no pretendía utilizar el video para justificar lo ocurrido.

“Yo no creo que yo sea un criminal. Tenía una licencia así, expirada, seis meses. La verdad. Es la ley. Ese video no es para ni excusarme”.

El creador de contenido reconoció además que la experiencia le permitió identificar a las personas que estuvieron a su lado durante los días más complicados.

“Pero soy feliz, de ver como mis amigos estuvieron ahí para mí. Los que amo. Como personas que no conozco, nunca he visto. Pelean por mí, comentan, me apoyan de maneras que… que yo no lo puedo entender, la verdad”.

“Esto me hizo entender de verdad las personas que están conmigo. Las que de verdad están conmigo”.

El costarricense confirmó este domingo, que se encuentra bien de salud y volvió a agradecer a quienes estuvieron pendientes de su caso.

“Estoy bien, estoy sano. No me pasó nada. Es una bendición”.

Entre lágrimas y con la voz entrecortada, Valjota cerró el video con un último mensaje para quienes lo acompañaron durante esos días.

“¿Cómo les voy a comunicar esto de otra manera? Y no me sale, no puedo. No sería yo, la verdad. Los quiero mucho. No, no los quiero. Los amo, les amo”, concluyó.

¿Qué ocurrió con Julián Valjota?