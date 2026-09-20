“No creo que yo sea un criminal”: esto dijo Julián tras quedar en libertad

Se refirió al motivo por el que inicialmente fue detenido

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En su mensaje tras recuperar la libertad, Julián Valverde conocido como Julián Valjota también se refirió al motivo por el que inicialmente fue detenido y aseguró que no pretendía utilizar el video para justificar lo ocurrido.

“Yo no creo que yo sea un criminal. Tenía una licencia así, expirada, seis meses. La verdad. Es la ley. Ese video no es para ni excusarme”. 

El creador de contenido reconoció además que la experiencia le permitió identificar a las personas que estuvieron a su lado durante los días más complicados.

“Gracias”: Julián Valjota queda libre y estas son sus primeras palabras

“Pero soy feliz, de ver como mis amigos estuvieron ahí para mí. Los que amo. Como personas que no conozco, nunca he visto. Pelean por mí, comentan, me apoyan de maneras que… que yo no lo puedo entender, la verdad”.

“Esto me hizo entender de verdad las personas que están conmigo. Las que de verdad están conmigo”.

El costarricense confirmó este domingo, que se encuentra bien de salud y volvió a agradecer a quienes estuvieron pendientes de su caso.

“Estoy bien, estoy sano. No me pasó nada. Es una bendición”. 

Entre lágrimas y con la voz entrecortada, Valjota cerró el video con un último mensaje para quienes lo acompañaron durante esos días.

“¿Cómo les voy a comunicar esto de otra manera? Y no me sale, no puedo. No sería yo, la verdad. Los quiero mucho. No, no los quiero. Los amo, les amo”, concluyó. 

¿Qué ocurrió con Julián Valjota?

  • Fue detenido en Florida: Valverde fue detenido en Estados Unidos a mediados de septiembre, luego de un procedimiento relacionado por conducir con una licencia vencida por más de seis meses. 
  • Compareció ante un juez: durante la audiencia se estableció una fianza de $250 por el caso relacionado con la licencia. 
  • La fianza no implicó su salida inmediata: pese a que el monto fue establecido y posteriormente pagado, una retención migratoria de ICE mantenía al costarricense bajo custodia. 
  • ICE intervino en el caso: el proceso migratorio se manejó por separado del procedimiento relacionado con la infracción de tránsito. 
  • Sus amigos estuvieron en contacto con él: personas cercanas a Valjota informaron durante su detención que habían podido comunicarse con él y que se encontraba bien. 
  • La Cancillería costarricense dio seguimiento: el Departamento Consular y el Consulado General de Costa Rica en Miami realizaron gestiones para conocer su situación ante las autoridades estadounidenses.