El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó detalles sobre un violento homicidio que tuvo lugar esta madrugada en Hatillo 1.

Las autoridades destacaron que recibieron la alerta a eso de la 1:00 a.m. de este martes.

El suceso se habría dado al costado de un local comercial, cuando la víctima, identificada de apellido Quesada de 27 años, se encontraba estacionado en su vehículo.

“Aparentemente, se acercaron sujetos, quienes en apariencia le dispararon en múltiples ocasiones y se dieron a la fuga”, confirmó el OIJ.

Producto de los impactos, el hombre fue declarado sin signos vitales en la escena.

“En el lugar se recolectaron indicios balísticos que fueron enviados a los laboratorios forenses para que sean analizados y el cuerpo del fallecido fue enviado a la morgue judicial para que se realice la respectiva autopsia”, destacaron.

El caso continúa en investigación.