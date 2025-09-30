Un hombre perdió la vida la madrugada de este martes luego de ser atacado con arma de fuego.

El suceso se dio en el sector de Hatillo 1 en San José minutos después de la media noche.

La Cruz Roja Costarricense se encargó de atender la escena en la madrugada y confirmar que la víctima se encontraba sin vida.

Foto: Wilbert Hernández.

Según se detalla, sería un hombre de aproximadamente 27 años, el cual recibió diversos impactos de arma.

La escena quedó en manos de las autoridades correspondientes, quienes se encargaron de realizar el levantamiento respectivo del cuerpo.

De momento se está a la espera de más detalles sobre el caso.