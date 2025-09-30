Un hombre murió la madrugada de este martes tras ser atacado a balazos dentro de un vehículo en el sector de Hatillo 1.

Foto: Wilbert Hernández

El suceso fue confirmado por la Cruz Roja Costarricense y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El hombre se encontraba dentro de un vehículo estacionado a un costado de un local comercial, cuando fue atacado a balazos.

Foto: Wilbert Hernández

Vecinos de la zona destacan haber escuchado gran cantidad de detonaciones, si bien se desconoce la cantidad exacta, se habla de al menos unos 13 disparos.

La víctima falleció en el sitio, según confirmó la Cruz Roja.

El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes.