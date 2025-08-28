Las estafas informáticas en Costa Rica se dispararon y en 7 meses se superó el total de casos de 2024, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El total de casos en 2025 es 8050, con corte al 31 de julio de este año. Cerca de mil casos más que el acumulado del año anterior.

Estafas en cifras desde el 2020 hasta el 31 de julio de 2025:

San José continúa como la provincia líder en casos de estafas informáticas, con más de 12 mil casos en los últimos 5 años.

La cantidad de delitos acumulados por provincia: