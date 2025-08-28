Usuarios y víctimas de estafas bancarias hacen un llamado a los diputados a mantener el sustento del proyecto de ley 23.908 debido a un cambio en el texto inicial el cual le da menos responsabilidad a los bancos.

Las víctimas conversaron con Grupo Extra y calificaron la situación como “lamentable”.

“No es exigir privilegios, es hacer valer nuestros derechos como usuarios. La mayoría de las personas ponemos la confianza en lo que los bancos ofrecen y deben asumir una responsabilidad”, mencionó Hiram Alfaro, víctima de estafa.

Esto luego de que un grupo de diputados, impulsados por la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) cambió el texto del proyecto de ley que buscaba atacar las estafas informáticas en Costa Rica.

Posición de diputados

Grupo Extra consultó con el jefe de fracción del PUSC, Alejandro Pacheco, sobre la posición de la bancada ante esta iniciativa y el nuevo texto propuesto. El congresista aseguró que necesitarán tiempo para analizar la propuesta.

“Es un texto complejo. No es un tema para sacarlo rápido. El proyecto tiene cosas por revisar y vamos a pedir tiempo para verlo bien y buscar un punto medio”, señaló Pacheco.

Por su parte, la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, indicó que los bancos deben mejorar sus sistemas de seguridad.

“Los bancos han sido muy laxos con la cantidad y gravedad de las estafas y robos en las cuentas bancarias de sus clientes. Eso no es posible, no es justo. Los bancos deberían y podrían mejorar sustancialmente las medidas de seguridad”, enfatizó Cisneros.

Antonio Ortega, diputado del Frente Amplio, arremetió contra los bancos.

“Ese proyecto venía con mucha fuerza, se le mocionó y se le quitó uñas y dientes, por la presión que hacen los bancos en esta Asamblea Legislativa, que pueden darse el lujo de hacer un lobby político que ustedes (las víctimas) no pueden hacer”, dijo Ortega en plenario.

Los cambios

Se eliminó un transitorio que obligaba a las entidades financieras a devolver el dinero de víctimas de estafa, con reclamo administrativo previo a la ley. También, se dejó de lado la supervisión de la Superintendencia de Entidades Financieras del protocolo de emergencia y atención que los bancos deben implementar.

Ahora ya no se requerirá la autorización previa ni asesoramiento constante de la SUGEF, pues se cambió por el “conocimiento y aplicación inmediata por parte de todo su personal”.

Otro de los cambios más relevantes son sanciones menos severas.

Las penas de prisión para quienes simulen fraudes o intenten engañar a una entidad financiera se han unificado a un rango de “uno a tres años”.

Antes, existía una distinción con rangos de pena más amplios (de dos meses a tres años o de seis meses a diez años) dependiendo del monto defraudado.

Carmen Rojas una de las afectadas y quien coordina el movimiento contra las estafas, exige a los legisladores que aprueben una ley que verdaderamente resuelva el problema que enfrentan.

Aumento de estafas en el país

Datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señalan que las estafas informáticas pasaron de 944 en 2020 a 8050 hasta el 31 de julio de 2025.

“Algunos representantes de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana presentaron una moción que le dio un giro al proyecto”, explicó el diputado Óscar Izquierdo, jefe del Partido Liberación Nacional (PLN), principal proponente del proyecto.

Izquierdo indicó que presentará una moción con un nuevo texto sustitutivo para volver al “sustento” de la iniciativa.

Pilar Cisneros Oficialista “Se sabe que las bandas de fraudes se coluden con los empleados de los bancos para delinquir. Ya llegó la hora de obligarlos a trabajar duro para garantizar la seguridad de sus clientes”.