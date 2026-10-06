Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Granjas de bots, avatares fabricados con inteligencia artificial y agencias privadas de marketing operan en las redes sociales para manipular elecciones y desestabilizar gobiernos en todo el mundo.

Una serie de informes de TikTok revelaron una red de engaños que desinformó a millones de personas a través de grupos organizados internacionales durante procesos democráticos.

Por ser un año electoral en países como Colombia, Perú y Costa Rica, el continente americano se convirtió en uno de los principales escenarios de experimentación y despliegue de operaciones de influencia encubierta.

Desde falsas cuentas de fanáticos en Perú hasta granjas de parodia política en Ecuador y perfiles fabricados con inteligencia artificial en Estados Unidos, los informes desvelan un ecosistema de influencia encubierta que golpea de forma coordinada a las democracias de la región.

El vocero del Tribunal Supremo de Elecciones, Gustavo Román, experto en el análisis de la desinformación y su impacto en las democracias, advierte que estas operaciones no responden a hechos aislados, sino a un modelo internacional.

“Las prácticas y malas prácticas que van desarrollando y que van probando en un país luego se utilizan en otro. Estamos hablando de un ecosistema que se retroalimenta mucho y que no tiene un carácter local, tiene un carácter transnacional”.

“Fake news” en Sudamérica y el Caribe

En Ecuador, se identificaron redes administradas por agencias privadas de comunicación para inyectar contenido negativo durante los comicios presidenciales, valiéndose de cuentas de parodia y humor para evadir filtros.

TikTok identificó y desmanteló en mayo de 2025 una red operada localmente de 201 cuentas que acumulaba más de un millón de seguidores.

En ese mismo país, un operativo en enero de 2025 neutralizó una red de 147 cuentas y 710.581 seguidores “administrada directamente por una agencia de marketing digital” para amplificar contenidos negativos contra candidatos presidenciales, a la que se sumaron redes coordinadas desde Venezuela orientadas a alterar la percepción sobre figuras políticas ecuatorianas.

Entretanto, en Perú, las investigaciones detectaron en abril de 2026 una red interna de 426 cuentas y 193.455 seguidores. El reporte documenta que esta operación utilizaba un mecanismo directo de suplantación partidaria:

“Se descubrió que la red creaba cuentas que presentaba como cuentas de fanáticos de un partido político”.

Esta acción en Perú se vio complementada por operaciones previas gestadas desde China (9 cuentas y 7.744 seguidores) para influir en la percepción sobre las relaciones económicas bilaterales tras la cumbre de APEC en Lima.

La difusión de contenidos engañosos también se extendió con fuerza por Colombia, Chile, Argentina y el Caribe.

En Colombia, durante abril de 2026, una red de 91 cuentas con 43.768 seguidores se hizo pasar por perfiles “presentados como cuentas de noticias” para promover a un gobernador y atacar a opositores, sumada a otra red en marzo de 2026 (16 cuentas) enfocada en erosionar el apoyo a la alianza con Ucrania.

En Chile, operaciones en noviembre de 2025 (73.681 seguidores) simularon ser portales de noticias de cara a las elecciones generales.

De igual forma, en Argentina se desmanteló en octubre de 2025 una red de 117 cuentas y 122.901 seguidores que fabricaba personas ficticias, mientras que en la República Dominicana se detectó en enero de 2026 el uso de “imágenes de perfil robadas o de archivo” para inflar a un político local.

El auge de la IA potenció este fenómeno.

Operaciones influyeron en Estados Unidos y México

En Norteamérica y México, las operaciones encubiertas combinan la suplantación de causas sociales con la injerencia extranjera.

En Estados Unidos, la interferencia procedente de China e Irán se ha centrado en avivar la fragmentación social.

En febrero de 2025, una red vinculada a China (19 cuentas y 174.554 seguidores) reutilizó material de noticias para proyectar que EE. UU. es un país corrupto e inseguro, mientras que en abril de 2026 se neutralizó otra red china de 8 cuentas y 14.269 seguidores.

“La red utilizó personajes generados por IA para promover el turismo en Tíbet y Xinjiang antes de cambiar a noticias políticas”.

Desde Irán, en febrero de 2026, una red de 27 cuentas y 110.346 seguidores creó identidades ficticias de activistas pro-Palestina para influir en la audiencia estadounidense. Asimismo, descubrieron que redes iraníes intentaron en mayo de 2025 suplantar cuentas oficiales pertenecientes a la Administración Trump.

Además, dentro del propio territorio estadounidense se desmanteló en diciembre del año pasado una red interna de 10 cuentas y 57 mil seguidores que creaba “marcas de medios falsas para promover a Rusia y China como líderes globales“, dirigiéndose a audiencias latinoamericanas y afroamericanas.

Por su parte, en México, durante mayo de 2025, una red de 583 cuentas y 12.031 seguidores interfirió en las elecciones judiciales de ese país, destinando perfiles exclusivamente al envío masivo de “comentarios que reforzaban sus narrativas”.

*Colaboró el periodista Johel Solano