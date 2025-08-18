En un comunicado del Departamento del Tesoro, se confirmó que el extraditable, Celso Gamboa, habría colaborado con múltiples narcotraficantes de Costa Rica.

Entre estos, se incluyen a alias “Diablo”, alias “Turesky” y alias “Pecho Rata”.

“Trabajó con numerosos narcotraficantes en Costa Rica, incluyendo a Bell, designado por la OFAC, Alejandro Antonio James Wilson (James), Alejandro Arias Monge (Arias) y el ahora encarcelado López”, destacan.

4 costarricenses y 2 empresas fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por su participación en narcotráfico y lavado de dinero.

“Utilizando información de los contactos gubernamentales de Gamboa para evadir las operaciones de captura, Arias ha logrado evitar su arresto. El Departamento de Estado ofrece una recompensa, bajo el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP), de hasta $500,000 por información que conduzca al arresto o condena de Arias, en cualquier país”, señala el comunicado de las autoridades estadounidenses.

Las personas incluidas en la lista son. Celso Gamboa Sánchez, Alejando James Wilson alias “Turesky”, Alejandro Arias Monge alias “Diablo” y a Edwin López Vega alias “Pecho Rata”, mientras que las empresas corresponden a Bufete Celso Gamboa & Asociados y Limón Black Star FC.

Estos son los vínculos con cada uno según EEUU:

Gamboa – Alejandro Arias Monge alias “Diablo”: Reconocido por ser un narcotraficante y el fugitivo más buscado de Costa Rica. Arias está involucrado en narcotráfico, robos y homicidios. Utilizando información de los contactos gubernamentales de Gamboa para evadir las operaciones de captura, Arias ha logrado evitar su arresto. Actualmente, el Departamento de Estado tiene una recompensa de hasta $500,000 por información que conduzca al arresto o condena de Arias.

Gamboa – Alejando James Wilson alias “Turesky”: Este es un narcotraficante que transportaba cocaína a Estados Unidos y Europa. En estrecha colaboración con Gamboa, James utilizó a policías y funcionarios portuarios corruptos para contrabandear cocaína de Colombia a Costa Rica y luego transbordarla a su destino a través del puerto marítimo de Moín.

Gamboa – Edwin López Vega alias “Pecho Rata”: Un narcotraficante costarricense radicado en Limón, Costa Rica. Este es la única fuente conocida de suministro de Arias y trabaja con James y Gamboa para traficar cocaína a través de Costa Rica. López y Gamboa también colaboran para blanquear dinero del narcotráfico.

Además, mencionan que Gamboa aprovechó su extensa red de contactos siendo Viceministro de Seguridad Pública para adquirir información sobre investigaciones de narcotráfico.

Posteriormente, indican que vendía la información a aquellos que eran objetivos de dichas investigaciones.

“Gamboa fue un importante narcotraficante en Costa Rica. Gamboa facilitó el envío de decenas de millones de dólares en cocaína desde Colombia, a través de Costa Rica, hacia Estados Unidos y Europa”, destaca comunicado.