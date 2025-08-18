La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) informó que se incluyó en la lista de Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a Celso Gamboa Sánchez, Alejando James Wilson alias “Turesky”, Alejandro Arias Monge alias “Diablo” y a Edwin López Vega alias “Pecho Rata”.

A su vez, las empresas “Bufete Celso Gamboa & Asociados” y equipo “Limon Black Star FC”, fueron incluidas en la lista.

Esto quiere decir que todos los activos, entiéndanse propiedades, cuentas y vehículos, quedan completamente bloqueados por los Estados Unidos.

Además, todas aquellas personas y organizaciones que tengan relación con algunas de estas 4 personas o las 2 organizaciones mencionadas, quedan expuestas al comiso o bloqueo de sus activos.

También estaría en riesgo la imposibilidad de operar, al extender los EE.UU. el castigo sobre quienes realicen transacciones comerciales con estos.

Todos los detalles se pueden observar en el sitio oficial de la OFAC, acá.

El director del Organismo de Investigación Judicial también informó sobre la situación: