Este lunes se confirmó que 4 costarricenses fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por su participación en narcotráfico y lavado de dinero.

Estas personas son: Celso Gamboa Sánchez, Alejando James Wilson alias “Turesky”, Alejandro Arias Monge alias “Diablo” y a Edwin López Vega alias “Pecho Rata”.

Además, 2 empresas fueron también incluidas en la lista: Bufete Celso Gamboa & Asociados y Limón Black Star FC.

Según las autoridades estadounidenses, habrían sido utilizadas por Gamboa para lavar dinero.

“Gamboa también lavó las ganancias ilícitas de la droga a través de sus empresas en Costa Rica, dos de las cuales están siendo señaladas hoy: Bufete Celso Gamboa & Asociados (Bufete) es un nombre comercial y una empresa unipersonal propiedad de Gamboa con sede en San José, y Limón Black Star FC (Limón) es un club de fútbol de Limón que juega en la segunda división de Costa Rica, el cual Gamboa también utilizó para lavar dinero”, destacó el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

La inclusión de estas personas y empresas quieren decir que todos los activos, entiéndanse propiedades, cuentas y vehículos, quedan completamente bloqueados por los Estados Unidos.

¿Qué dicen desde Limón Black Star?

Grupo Extra le consultó a Cristian Williams, presidente de Limón Black Star, sobre la posición ante las declaraciones de los Estados Unidos.

“Lo único que puedo decir es que la institución no tiene activos, entiéndanse propiedades, cuentas ni vehículos en Estados Unidos”, destacó Williams.

