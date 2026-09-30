Documento oficial firmado por Fernández detalla salida de Manuel Tovar

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Laura Fernández oficializó la salida del excanciller Manuel Tovar mediante el Acuerdo Presidencial N.º 081-P, argumentando que omitió trasmitirle una invitación presidencial para participar en la iniciativa de seguridad Shield of the Americas.

La mandataria calificó el hecho como una “gestión inadecuada” que causó un “daño estratégico” a Costa Rica y advirtió que no tolerará que ningún ministro asuma potestades exclusivas de la Presidencia.

Cese inmediato

El Poder Ejecutivo formalizó el cese de Manuel Tovar Rivera como ministro de Relaciones Exteriores y Culto a partir del 24 de septiembre de 2026, puesto en el que había sido nombrado al inicio de la administración el 8 de mayo de 2026.

Al emitirse el acuerdo, Tovar participaba en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, por lo que el Gobierno ordenó su retorno inmediato. Para asumir la titularidad interina de la Cancillería, la Presidencia designó a la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos Gallo.

Los motivos oficiales: La fundamentación del Acuerdo N.º 081-P

El decreto firmado por la presidenta Laura Fernández Delgado y publicado este 30 de setiembre en el diario oficial La Gaceta detalla de forma textual los considerandos que sustentaron la destitución:

Carácter estratégico del foro: El Gobierno considera que la coalición multinacional Escudo de las Américas, liderada por Estados Unidos, es un espacio político y de seguridad fundamental para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

Reunión al más alto nivel: El 22 de septiembre de 2026 se celebró una sesión del Escudo de las Américas, convocada por el Secretario de Estado de los EE. UU. y con la participación del mandatario estadounidense.

Omisión e inasistencia presidencial: Según el documento oficial, el canciller participó en dicha sesión “sin que diera aviso previo ni informara a la Presidente de la República”, imposibilitando la participación de la jefa de Estado y provocando “un gran daño de carácter estratégico para los intereses del país”.

“La presidente de este país soy yo”

A las afueras de la Asamblea Legislativa, la presidenta Fernández justificó la decisión ante los medios de comunicación y enfatizó el impacto institucional de la actuación de Tovar:

Sobre la autoridad y el respeto al cargo:

“Es que una cosa es una reunión entre cancilleres o entre secretarios y otra cosa es una actividad para presidentes. Y hasta donde yo sepa, la presidente de este país soy yo”.

“No voy a permitir que ningún ministro se arroje potestades que son exclusivas de la presidenta de la República”.

Sobre la autodesignación del exministro:

“¿Y cuál entonces fue la razón principal por la que yo despedí a don Manuel Tovar, con mucho dolor? Porque es una persona a quien conozco bien… pero lo que él hizo donde recibió la invitación y él se autodesignó como el representante de Costa Rica en ese encuentro. Eso es algo demasiado serio que yo no puedo pasar por alto”.

Sobre las relaciones con Estados Unidos y la disciplina del Gabinete:

“¿Cómo se ve que el gobierno de los Estados Unidos invite a la presidente a una reunión para hablar de estos temas y que yo mande a un canciller y al día siguiente estar recibiendo cooperación? Van a decir, ‘Esta señora sí es buena para recibir cooperación, pero para atender una invitación nos da la espalda’, se ve muy mal”.

“Si dejo pasar esto por alto, sentaría un pésimo precedente, no solamente en el manejo de nuestra política exterior, sino también en lo que es la disciplina que debe de tener un gabinete”.