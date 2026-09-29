Manuel Tovar: “Conocerán la verdad y la verdad los hará libres”

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El excanciller Manuel Tovar publicó un mensaje en redes sociales tras su salida del cargo el pasado jueves 24 de setiembre.

“Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres”, escribió quien también fue Ministro de Comercio Exterior.

“Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.”

Juan 8:32 — Manuel (@Manuel_Tovar_R) September 29, 2026

La publicación de Tovar surge en medio de rumores del verdadero motivo de su salida, el cual, según la presidenta Laura Fernández, se dio por un error en la comunicación, el cual generó un problema de logística.

La decisión se tomó luego de que el diplomático asistiera sin previo aviso a un encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump y jefes de Estado del Shield of the Americas, omitiendo trasladar la invitación a la mandataria.