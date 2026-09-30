Video: Laura Fernández se pronuncia sobre tema de las visas

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La Presidenta Laura Fernández se pronunció por primera vez sobre los rumores de retiro de visas a miembros de su gabinete.

La mandataria calificó de “ridículos” estos rumores y negó que a Rodrigo Chaves o Gerald Campos se les retirara la visa.

“Cosa más ridícula la que se inventaron”, manifestó Fernández.

Laura Fernández aseguró que la gente “ya no come cuento” y “lo que quieren es dividirnos”.

Las declaraciones las dio durante la sesión solemne de Consejo de Gobierno en Puntarenas.

La Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica desmintió el retiro de las visas a jerarcas del Gobierno.