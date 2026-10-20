Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Uno de los aspectos más llamativos revelados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tras la desarticulación de la banda “Familia Laden” en Cartago es el acelerado y desproporcionado enriquecimiento de su presunto cabecilla, un hombre de apellido Prieto.

Según detalló el director del OIJ, Michael Soto, el líder de la estructura se dedicaba hace apenas cuatro o cinco años a la reparación de computadoras.

Acuario, gimnasio y terreno de ₡100 millones: Vea el lujo del cabecilla de la “Familia Laden”

Sin embargo, en un periodo sumamente corto, logró amasar una fortuna millonaria que encendió las alarmas de las autoridades e impulsó una investigación por legitimación de capitales.

Compras en efectivo y lujos extravagantes

El crecimiento patrimonial del sospechoso quedó al descubierto durante las diligencias policiales en su residencia, ubicada en una amplia propiedad en Birrisito de Paraíso.

La marca de la “Family Laden”: Vea el requisito para formar parte de la banda

Las pesquisas permitieron determinar que el sujeto adquirió recientemente solo el terreno de su vivienda, pagando ₡100 millones en efectivo.

En ese mismo inmueble, el presunto líder construyó un complejo fortificado dotado de lujos inusuales para la zona, incluyendo un gimnasio privado con equipo moderno, un amplio acuario con peces exóticos de elevado valor comercial, áreas sociales de recreación y una infraestructura destinada a la crianza de ganado estabulado y caballos.

El negocio de la extorsión

Las investigaciones señalan que la fuente de este vertiginoso ascenso económico fue la red de préstamos informales “gota a gota”, la cual generaba cerca de ₡40 millones al mes solo por concepto de intereses abusivos e impagables impuestos a las víctimas.

Terror y balaceras: Así operaba el cobro violento de la banda “Familia Laden”

Para las autoridades, este caso evidencia cómo las estructuras dedicadas a la extorsión cobratoria logran generar economías paralelas altamente lucrativas en plazos muy breves, transformando perfiles de bajo perfil en prósperos operadores del crimen organizado local.