Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

En el marco de la reciente desarticulación de la banda dedicada a los préstamos informales e impagables “gota a gota” en Cartago, las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) revelaron un peculiar y perturbador detalle sobre el funcionamiento interno del grupo: sus integrantes debían marcar sus cuerpos con tatuajes para certificar su pertenencia a la organización.

Según confirmó el director del OIJ, Michael Soto, la agrupación criminal se autodenominaba la “Family Laden”.

Como requisito impuesto por el propio cabecilla, los miembros de la red debían tatuarse dicho nombre en la piel, colocándose la marca principalmente en la zona del cuello como símbolo de lealtad y jerarquía dentro de la estructura.

Identidad criminal y control

Este tipo de rituales de afiliación, más comunes en pandillas o estructuras altamente jerarquizadas, refleja el grado de control y dominación que ejercía el líder sobre los integrantes encargados de la promoción de los créditos y el cobro violento de las deudas.

La organización operaba bajo este sello identitario en comunidades como Paraíso, Birrisito, Cot y Cervantes, imponiendo no solo terror entre los deudores mediante amenazas armadas y disparos a viviendas, sino también una férrea disciplina interna entre los cobradores.

Proceso de investigación

La policía judicial indicó que este rasgo distintivo fue parte de los elementos recopilados a lo largo de tres años de complejas investigaciones, las cuales se vieron obstaculizadas por el temor de las víctimas a presentar denuncias formales ante las represalias de la “Familia Laden”.

Actualmente, las autoridades continúan con el procesamiento de las personas aprehendidas en los allanamientos para determinar el rol de cada uno de los implicados que portaban esta marca dentro del entramado de extorsión y legitimación de capitales.