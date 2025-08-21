El expediente de acusación de Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”, señala que este hombre, junto a dos socios clave, transportaban toneladas de droga vía marítima.

Se trata de “Chelo” y “El Enano”, según se detalla en el expediente con declaraciones de un informante de la Oficina de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

“LÓPEZ-VEGA es un traficante de cocaína que vive en Costa Rica y que tiene su propio grupo de transporte marítimo que recibe cargamentos marítimos de cocaína en el área de Limón, Costa Rica. ‘Chelo’ recibió al menos 15 cargamentos marítimos en nombre de LÓPEZ-VEGA desde aproximadamente 2018 a 2022, y estos cargamentos oscilaron entre 1.5 toneladas y 2 toneladas de cocaína por cargamento. LÓPEZ-VEGA era el líder de su organización y un individuo que usaba el alias de ‘El Enano’ era el segundo al mando, mientras que ‘Chelo’ era el tercero al mando”, indica el expediente.

El expediente detalla que al rededor de 2020, “Pecho de Rata” y sus socios estuvieron involucrados en un cargamento de cocaína que fue interceptado por las autoridades cerca de la costa de Limón.

En aquella ocasión, detalla el expediente, “hubo un tiroteo y uno de los miembros de la tripulación de la lancha murió”. Se trata de Milton Rodríguez Berrío, ciudadano colombiano, que recibió disparos y murió a causa de sus heridas.

En dicha ocasión, las autoridades incautaron 534 kilogramos de cocaína, según explica la prueba acusatoria.