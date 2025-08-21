Un agente del FBI grabó al exmagistrado Celso Gamboa -al menos en 2 ocasiones- mientras detallaba cómo podía mover supuestos cargamentos de cocaína hasta Estados Unidos.

Las negociaciones quedaron grabadas en audio y video tanto el 20 de setiembre del 2023, como el 7 de noviembre de 2023, de forma presencial en San José.

Así consta en las pruebas presentadas por las autoridades norteamericanas para justificar la extradición de Gamboa. Grupo Extra tiene copia del expediente presentado.

En el documento se narra cómo un agente funcionario de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) detalla los seguimientos que se le hicieron al exmagistrado y las grabaciones.

Inclusive se menciona multimillonarios pagos en los que destaca uno de 16 millones de dólares.

20 de setiembre de 2023

Al menos 2 fuentes confidenciales se reunieron en persona con Celso Gamboa en San José, Costa Rica.

Al exmagistrado se le mencionó que estaban buscando a alguien que proporcionara seguridad para el transporte de cocaína y ganancias obtenidas de la venta de cocaína hacia y a través de Costa Rica y se transcriben detalles como:

Gamboa preguntó si la cocaína llegaba a Costa Rica por el lado del Pacífico de Costa Rica, y el informante indicó que la cocaína llegaba por el lado del Atlántico de Costa Rica.

Celso aseguró que podía garantizar la recepción de la cocaína, ya sea en la costa del Atlántico o del Pacífico “ya que tiene contactos en el gobierno costarricense para conseguir el paso seguro de los cargamentos de cocaína”.

Gamboa aseguró que la recepción de la cocaína está 100% garantizada y preguntó por los destinos finales de los cargamentos, que eran Miami, y Nueva York.

Celso en la reunión dijo que solía ser un “comisionado antidrogas”, Director de Inteligencia y Ministro de Seguridad y Control de Drogas.

“Basado en mi capacitación y experiencia, estoy convencido de que GAMBOA SÁNCHEZ mencionó esto porque GAMBOA SÁNCHEZ tiene numerosos contactos en el gobierno costarricense y en agencias del orden público costarricense para adquirir información con el fin de asistir y facilitar sus actividades de tráfico de narcóticos”, citó el agente del FBI.

Palabras claves

Las autoridades de Estados Unidos sostienen que la reunión del 20 de septiembre de 2023 “fue grabada legalmente usando audio y video”.

Además destacó que “que era más fácil transportar la cocaína a Guatemala” y se usaron palabras claves como:

“Producto”

“Cosas”

“coca”

“A mi entender, y basado en mi capacitación y experiencia, son términos codificados para referirse a la cocaína”, señaló el agente investigador.

7 de noviembre

La segunda grabación se dio el 7 de noviembre de 2023, también en San José. Según se detalla en la conversación se contemplan temas como: