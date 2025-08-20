El expediente para la extradición de Celso Gamboa contempla la prueba D, en donde se describen múltiples pagos al extraditable Celso Gamboa por tráfico internacional de drogas.

La acusación por parte de los Estados Unidos detalla multimillonarios pagos en los que destaca uno de 16 millones de dólares.

“TC-2 (informante) coordinó depositar aproximadamente $16,000,000 USD en ganancias de narcóticos, vía depósitos y/o entregas de dinero en Ciudad de México, a A. Herrera y a GAMBOA SÁNCHEZ”, expresa el documento.

En la prueba, de la cual Grupo Extra tiene acceso, se evidencia, mediante la declaración de un testigo, funcionario de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), lo siguiente:

Envío a otros países:

Celso Gamboa, como líder de una organización de tráfico de drogas en Costa Rica, coordinaba la recepción de cocaína enviada por miembros del “Clan del Golfo”.

La droga era recibida de países como Colombia y Panamá.

Los cargamentos coordinados por Gamboa eran enviados hacia Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos para su posterior distribución.

Precios por droga

Testigos colaboradores indicaron que desde 2020 a 2022, Gamboa recibía montos de aproximadamente $200 mil y $500 mil por el transporte de cargamentos de cocaína.

En uno de los envíos, un traficante que utiliza el alias de “Allan”, estuvo a cargo de distribuir 1.000 kg de cocaína y se coordinó el depósito de aproximadamente $16 millones en ganancias de narcóticos, vía depósitos y/o entregas de dinero en Ciudad de México. Esto se habría dado entre julio y agosto del 2021

Por el transporte de droga una fuente confidencial indicó que le pagaría a Gamboa hasta $600 mil.

Ventas en el extranjero

El expediente detalla que un conspirador de Celso Gamboa indicó tener “amigos” en Miami que compraban el kilogramo de cocaína por $13 mil.

Otro testigo declara que se vendía el kilogramo de cocaína en Miami por $20 mil.

Alianzas gubernamentales

El testigo colaborador del FBI detalla que Celso Gamboa garantizaba la recepción de cocaína, ya fuera en la costa del Atlántico o del Pacífico.

Gamboa, según indica el testigo, contaba con contactos del gobierno costarricense para “conseguir el paso seguro de los cargamentos de cocaína”.

“La recepción de la cocaína está 100% garantizada”, menciona Celso a sus socios, según detalle el expediente.

Foto: Isaac Villalta.

Lugares de destino de la droga

El expediente indica que, una fuente confidencial le indicó a Gamboa en setiembre de 2023 que, si el cargamento iba por el Pacífico, se podían ir a Nueva York para distribuir la droga.