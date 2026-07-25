Chaves a Michael Soto: “¿Sabe qué? No me da lástima”

El Ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, respondió al director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, sobre los recortes al presupuesto del Poder Judicial.

Chaves dijo tajantemente a Soto que no le da lástima y cuestionó el actuar judicial con el manejo de los recursos.

“Don Michael, ¿sabe qué? No me da lástima. Eso es como el papá que le tiene una tarjeta de oro sin límite a un hijo malcriado y gastón”, expresó Chaves.

El expresidente dio estas declaraciones en el parque Recaredo Briceño de Nicoya durante la sesión de Consejo de Gobierno en el marco del 202 aniversario de la Anexión.

El jerarca finalizó su mensaje arremetiendo contra la magistrada presidente de la Sala III, Patricia Solano, indicando que no sabe administrar dinero y que, además, será en la Asamblea Legislativa donde se discutan temas de presupuesto.