“Yo le creería a Michael Soto si no tuviera la buchaca de plata guardada”

La presidenta de la República, Laura Fernández, dio sus impresiones sobre las declaraciones del director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, acerca del impacto que tendría el recorte de presupuesto.

La mandataria fue crítica ante las afirmaciones del jerarca judicial.

“Yo le creería a Michael Soto si no tuviera la buchaca de plata que tienen guardada en el Banco de Costa Rica”, dijo Fernández en su primer Consejo de Gobierno en Nicoya.

La mandataria aseguró que “el pueblo ya no come cuento” y que “nadie les cree eso”, cuestionando los salarios y el manejo del presupuesto actual, por lo que estas manifestaciones de Soto, “no son de recibo”

Fernández también cuestionó el tiempo en fuga de Alejandro Arias Monge.