Fotos: Nicoya recibe a la Presidenta a 30 grados de temperatura

Laura Fernández llegó a Nicoya a dar su primer Concejo de Gobierno en el cantón desde que asumió el mando.
Con un sol radiante y una temperatura de 30 grados, el parque Recaredo Briceño estuvo cargado de música, bailes, folclor y hasta gritos guanacastecos.
La presidenta participó del Concejo Municipal de Nicoya y acompañada de su equipo de Gobierno para la primera gira como presidenta.
Fueron tres días de gira en los diferentes cantones de Guanacaste en el marco del 202 aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica.