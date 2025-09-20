El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) se pronunció sobre la intervención para llevar agua potable a personas del proyecto habitacional La Esperanza en Naranjo.

La institución informó a través de un comunicado que “el AyA no puede permitir que el agua se manipule” y ante esto, intervinieron en la comunidad.

En el comunicado, el AyA señala:

“La institución, responsablemente, revisó documentación y realizó un análisis técnico sobre el recurso hídrico donde se verifica que la zona cuenta con este

Adicionalmente, se revisó la información que meses atrás la municipalidad había entregado a la institución, donde se comprueba lo indicado.

Esta acción se demuestra que el cantón de Naranjo sí cuenta con agua potable y que los más de 12 mil habitantes del casco central no se verán afectados por esta decisión.

Con base en esa verificación y en cumplimiento de nuestro deber, este sábado, el AyA perforó la tubería existente con agua y a colocar la interconexión necesaria para abastecer a las 120 familias del proyecto habitacional La Esperanza”

La intervención se realizó durante la mañana de este sábado. Autoridades locales, e inclusive, diputados aseguraron estar en desacuerdo en la forma en que se hizo por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo.

“Es importante aclarar que fuerza pública se hizo presente en el lugar por si se presentaba algún tipo de disturbio, sin embargo, no había 50 policías como lo hacen ver algunos medios, ni se presentó ningún inconveniente”, afirmó el AyA.