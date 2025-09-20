La Municipalidad de Naranjo se pronunció ante la intervención por parte de Acueductos y Alcantarillados (AyA) con Fuerza Pública para la conexión de agua en el proyecto habitacional La Esperanza durante la mañana de este sábado.

En un comunicado compartido por el gobierno local, señalan que en este despliegue, dañaron la calle cantonal en el sitio con una ruptura del pavimento y de la infraestructura de la calzada, e ingresaron maquinaria no autorizada.

Según el municipio, esta tubería tuvo un costo de 216 millones de colones y fue dañada.

“Estas acciones constituyen una grave violación a la autonomía municipal, al derecho constitucional, al debido proceso y al derecho de defensa, nunca antes visto en nuestro cantón y país”, indicaron el comunicado.

La Municipalidad añadió que se encuentran “realizando las acciones legales correspondientes para atender esta situación”.

Comunicado Municipalidad de Naranjo.

La Municipalidad de Naranjo aclaró anteriormente que nunca se ha negado a otorgar la disponibilidad de agua para el proyecto habitacional La Esperanza, a pesar de las declaraciones del presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien señaló en diferentes ocasiones que la municipalidad se habría opuesto a conectar el suministro.