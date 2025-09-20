La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) denunció violación de la autonomía municipal por parte del Gobierno a la Municipalidad de Naranjo al intervenir con Fuerza Pública y Acueductos y Alcantarillados (AyA) el proyecto habitacional La Esperanza la mañana de este sábado.

En un comunicado compartido por la UNGL, señalaron que “la Municipalidad de Naranjo ha actuado conforme a derecho, presentando procesos legales y medidas cautelares para que sean los jueces quienes definan la ruta a seguir” sobre el proyecto habitacional.

“Estamos frente a un acto arbitrario que atenta directamente contra la autonomía municipal. No se puede tolerar que, desde el Gobierno Central, se tomen decisiones de manera unilateral y al margen de procesos judiciales vigentes. Este tipo de prácticas son un ataque al régimen municipal y generan un clima de confrontación en lugar de respeto y coordinación”, señaló Juan Diego Gómez, presidente de la UNGL.

La diputada Montserrat Ruiz del Partido Liberación Nacional (PLN) también se pronunció al respecto e indicó mediante un comunicado que el actuar del Poder Ejecutivo es una amenaza directa a la seguridad e integridad de todas las naranjeñas y naranjeños.

“La decisión tomada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), con la complicidad del presidente de la República, de intervenir por la fuerza el acueducto municipal de Naranjo para conectar el proyecto habitacional La Esperanza, constituye un grave atropello al orden democrático y a la autonomía municipal garantizada en la Constitución Política”, detalló la legisladora.

La diputada solicitó que se activen las instancias de control político correspondientes y que se investigue este acto de abuso de poder.