El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarticuló este martes una presunta organización criminal en el caso conocido como “Falsos Empleados”, dedicada al robo de locales comerciales bajo la modalidad de uso de acetileno.

Modo de operar

La investigación se remonta al 19 de abril de 2025, cuando varios hombres ingresaron al supermercado Palí de Hone Creek en Cahuita, vestidos con uniformes de la empresa.

Una vez dentro, amordazaron y golpearon a trabajadores, para luego abrir una caja fuerte con equipo de óxido de acetileno, de donde sustrajeron cerca de ₡50 millones en efectivo.

El engaño era clave para ejecutar los atracos: los sospechosos se hacían pasar por colaboradores del local, lo que les facilitaba el acceso a las instalaciones. Una vez adentro, neutralizaban al personal con violencia y procedían a manipular las cajas fuertes con herramientas especializadas.

Allanamientos

El operativo de este martes incluyó 6 allanamientos simultáneos en San José, Liberia, Cartago y Limón.

Entre los detenidos destacan la supervisora regional de Walmart en Limón y el administrador del Palí de Hone Creek, señalados de facilitar el ingreso y de incumplir con protocolos de seguridad. En total, el caso cuenta con 9 imputados; 7 eran objetivos de captura y, hasta la mañana, se habían concretado al menos 4 arrestos.

Las autoridades también investigan la posible participación de un soldador vinculado a la organización, quien habría brindado apoyo técnico para el uso del acetileno.

El director del OIJ, Randall Zúñiga, subrayó que estos operativos forman parte de una estrategia para golpear de forma constante a las estructuras delictivas.

“El OIJ, con este caso, nuevamente reafirma el compromiso que tiene ante la sociedad de por lo menos sacar una banda organizada cada semana, y eso lo hemos venido haciendo de manera consecutiva todas las semanas. Incluso ha habido semanas que se han logrado sacar hasta dos o tres grupos grandes organizados”.

Las pruebas decomisadas en los 6 allanamientos serán remitidas al Ministerio Público como parte de la investigación en curso.