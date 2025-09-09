Dos empleados de las cadenas de supermercados de Palí y Maxi estarían involucrados en un asalto al Palí de Hone Creek en Limón en abril de este año, en conjunto con una de las bandas del acetileno.

Se trata de la encargada regional limonense de Walmart y el administrador del supermercado que fue víctima de esta organización, que son señalados por las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En el caso de la encargada se habría reunido con el principal sospechoso de liderar la banda días antes de que ocurriera el robo de ¢50 millones en efectivo de la bóveda del supermercado.

Por otra parte, el administrador del Palí es cuestionado por incumplir con los procedimientos de seguridad el día que ocurrieron los hechos delictivos, según indicó Randall Zúñiga, director del OIJ.

Este actuar de los empleados habría facilitado que integrantes de la banda se vistieran con uniformes de la cadena de supermercados y de esta manera lograron sorprender al personal de seguridad de privada cuando se abrían las instalaciones.

Hasta el momento se han detenido un total de 5 personas de los 7 objetivos del OIJ, mientras que otras dos personas están en fuga, entre ellas el cabecilla de la banda del acetileno.