El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó este martes 6 allanamientos en distintos puntos del país, como parte del caso denominado “Falsos Empleados”, con el objetivo de desarticular a una presunta organización criminal dedicada al robo de locales comerciales bajo la modalidad de uso de acetileno.

Los operativos se realizaron en San José, Liberia, Cartago y Limón. Entre los detenidos figuran la supervisora regional de Walmart en Limón y el administrador del Palí de Hone Creek, presuntamente vinculados con la banda.

Allanamientos por banda de acetileno. Foto: Wilbert Hernández.

El caso se remonta al 19 de abril de este año, cuando varios sujetos ingresaron al supermercado Palí de Hone Creek, vestidos con uniformes de la empresa. Los sospechosos habrían amordazado y golpeado a personas que se encontraban en el lugar, para luego sustraer alrededor de ₡50 millones utilizando óxido de acetileno.

Allanamientos por banda de acetileno. Foto: Wilbert Hernández.

De acuerdo con la investigación, hay 9 personas imputadas, de las cuales se pretendía detener a 7 durante el operativo. Hasta horas de la mañana se habían concretado cuatro detenciones, mientras que 2 personas permanecían en fuga.

Randall Zúñiga, director del OIJ, explicó que la institución mantiene una estrategia constante contra las estructuras delictivas.

Allanamientos por banda de acetileno. Foto: Wilbert Hernández.

“El OIJ, con este caso, pues nuevamente reafirma el compromiso que tiene ante la sociedad de por lo menos sacar una banda organizada cada semana, y eso lo hemos venido haciendo de manera consecutiva todas las semanas. Incluso ha habido semanas que se han logrado sacar hasta dos o tres grupos grandes organizados”.

El caso continúa bajo investigación.