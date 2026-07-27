Alias “Diablo” saldrá de prisión: Será trasladado a Tribunales

Alejandro Arias Monge, conocido como alias “Diablo”, será trasladado este lunes a los Tribunales del Primer Circuito Judicial en San José, pese a que días atrás el Ministerio de Justicia solicitó que el presunto líder criminal no saldría de su celda y que todas sus diligencias judiciales se realizaran de forma virtual.

Tras su captura en San Bernardino de Sarapiquí, el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar aseguró que Arias Monge permanecería bajo un régimen de máxima contención en La Reforma, con medidas que incluían aislamiento absoluto, prohibición de visitas y llamadas, así como la propuesta de celebrar todas sus audiencias mediante videoconferencia para minimizar riesgos durante eventuales traslados.

Sin embargo, este lunes será movilizado hasta el complejo judicial para atender nuevas diligencias, en un operativo que contará con un amplio despliegue de seguridad.

Alias “Diablo” fue detenido el pasado 24 de julio durante un intenso enfrentamiento armado de casi una hora con agentes del OIJ. En el operativo también fueron capturados otros integrantes de la organización criminal y se decomisó un importante arsenal de armas de guerra.

Las autoridades no han detallado las razones por las cuales esta diligencia se realizará de manera presencial, pese a que inicialmente se había planteado que el imputado permanecería en aislamiento y comparecería únicamente por medios virtuales.