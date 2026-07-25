Las 15 medidas extremas que enfrentará alias “Diablo” en La Reforma

El Ministerio de Justicia y Paz detalló el estricto protocolo de seguridad al que será sometido alias “Diablo” tras su ingreso al centro penitenciario La Reforma.

El Ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, confirmó que tanto este sujeto como alias “Tan” estarán bajo un régimen de máxima contención diseñado para anular cualquier posibilidad de comunicación o fuga.

Las 15 medidas de seguridad que rigen para estos privados de libertad:

Aislamiento extremo: Reclusión en celdas individuales con el mayor nivel de contención y aislamiento del sistema nacional. Vigilancia táctica 24/7: Presencia permanente de oficiales de las unidades élite UEI y UEA frente a sus celdas las 24 horas del día. Uso de cámaras corporales: Obligatoriedad para los oficiales penitenciarios de utilizar cámaras de video en toda interacción con los internos. Uniforme y pertenencias: Uso obligatorio de uniforme naranja y calzado institucional. Se prohíben las pertenencias personales; solo recibirán insumos básicos de higiene del Ministerio. Prohibición de visitas: Quedan estrictamente suspendidas las visitas familiares y las visitas íntimas. Locutorios para abogados: Las reuniones con sus defensores serán exclusivamente a través de cabinas (locutorios), sin contacto físico alguno. Confinamiento absoluto: Permanecerán en sus celdas las 24 horas del día, sin derecho a salidas al patio ni horas de sol. Atención médica interna: Se prohíbe el traslado a centros médicos externos. De ser necesario, la atención se dará dentro de la celda bajo estrictas medidas de seguridad. Resguardo perimetral: La Fuerza Pública mantendrá vigilancia permanente en todo el perímetro del complejo penitenciario de Occidente. Inteligencia permanente: La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) realizará labores constantes en el sitio para detectar amenazas. Francotiradores: Presencia de francotiradores de la Unidad Especial de Intervención en las torres de vigilancia cercanas a sus celdas. Control de personal: Registro riguroso en una bitácora de cada funcionario que tenga contacto con los sujetos. Audiencias virtuales: Se ha propuesto al Poder Judicial que todas las diligencias legales sean por videoconferencia para evitar riesgos en traslados. Cero llamadas: Prohibición terminante de realizar llamadas telefónicas semanales a familiares o terceros. Protección de identidad oficial: Los policías de máxima seguridad deberán usar pasamontañas obligatoriamente para evitar ser individualizados por los criminales.

Foto: Ministerio de Justicia