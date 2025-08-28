“Los oficiales de San Isidro dicen que le da miedo el lugar (…) Es preocupante que Fuerza Pública diga que un lugar les causa miedo estar, que ahí les van a tirar piedras”

Esa fue la posición de oficiales de la Fuerza Pública ante una de las propuestas de un sitio para la Delegación Policial en este cantón, según informó el alcalde Eddie Ramírez.

Y es que este tema ha generado controversia en los últimos días. El hecho se dio a conocer el pasado 8 de agosto, luego de que la Fuerza Pública destacara estar siendo desalojados del recinto en donde se encontraban.

Según destacó el alcalde de San Isidro de Heredia, Eddie Ramírez, ante una de las propuestas por parte de la Municipalidad para un recinto, los oficiales de la Fuerza Pública destacaron que les “daba miedo” estar cerca de una zona de bajos recursos.

“Los oficiales de San Isidro dicen que les da miedo el lugar, a pesar de que es un lugar sano, tal vez un poco de bajos recursos, pero es un lugar sano. Ellos lo que indican es que ese lugar no les gusta, que ese lugar les da miedo. Es preocupante que Fuerza Pública diga que un lugar les causa miedo estar, que ahí les van a tirar piedras, que me parece muy mal que hablen así de la comunidad”, destacó Ramírez.

Además, mencionó que al Ministerio de Seguridad se le ofrecieron 2 inmuebles, los cuales fueron rechazados debido a que, según las autoridades, “están es muy deteriorados”.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Issac Villalta.

“Lo que indica Fuerza Pública sí es falso. O sea, no son dos inmuebles deteriorados. Es un inmueble que está deteriorado, eso sí, siempre lo hemos dicho, que uno de los inmuebles estaba deteriorado, pero ellos incluso era el que más les gustaba, lo único es que no podían construir. Pero el segundo inmueble está en perfectas condiciones”, destacó el alcalde.

Incluso, Ramírez destacó la Municipalidad habría gestionado trabajar en el inmueble, que a los oficiales les da miedo, con el fin de hacer una separación para disponer de varias oficinas, factor que es necesario para la Delegación.

“Una cosa es que el inmueble esté mal y otra cosa muy distinta es que no quieran pasarse para ese inmueble”, afirmó.

Sobre la situación

El caso se dio a conocer en el documento MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRCH-DPCSISI-D-54-TH-344-2025, firmado por el Subintendente Asdrúbal Mora Delgado, enviado al Sub-Director Regional de Heredia, Reinaldo González Cubero.

En este se mencionó que tras una reunión no se llegó a un acuerdo en temas de alquiler, por lo que estaban siendo “desalojados”.

El alcalde de San Isidro de Heredia, Eddie Ramírez, destacó que la Municipalidad estaba “corriendo” para buscarles un nuevo sitio.

Además, afirmó que el tema no es nuevo, ya que desde el año anterior se venían topando con problemas con la localización de la Fuerza Pública en este cantón.

Por otro lado, el Ministerio de Seguridad Pública destacó que sí se han venido con problemas desde el vencimiento del contrato del alquiler.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Randall Sandoval.

Ambas partes, tanto Fuerza Pública como la Municipalidad de San Isidro, han informado que se han mantenido múltiples reuniones para buscar una solución.

Por su parte, Fuerza Pública mencionó que están en la etapa de recepción de ofertas, pero que ahora vendrá el proceso en que las áreas técnicas revisen estos respectivos inmuebles.

Estos, según destacaron desde Seguridad, se encuentran en condiciones muy deterioradas. Este factor fue desmentido por el alcalde.

Por su parte, Eddie Ramírez menciona que continúan a la espera de la decisión del Ministerio de Seguridad sobre las propuestas que brindaron.

También, el alcalde destacó que se les ofreció terrenos para la construcción, pero las autoridades destacaron que deben tener alrededor de 3.000 metros, mientras que los que la Municipalidad ofrece son de apenas 1.000.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Randall Sandoval.

Una alternativa particular

La Fuerza Pública destacó que existe una alternativa un tanto llamativa.

Esta funcionaría teniendo un centro hospedaje y alimentación para los oficiales en el sector de San Miguel de Santo Domingo.

Pero seguirían movilizándose a brindar sus servicios en San Isidro de Heredia hasta que se logre la contratación del nuevo inmueble.

El alcalde Eddie Ramírez destacó que espera que todo este tema “llegué a buen puerto” y que posteriormente ya puedan tener un sitio de manera oficial.