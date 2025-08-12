La Delegación Policial de San Isidro de Heredia denunció recientemente que están siendo desalojados del inmueble donde se encuentran.

Así se afirma en el documento MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRCH-DPCSISI-D-54-TH-344-2025, firmado por el Subintendente Asdrúbal Mora Delgado, enviado al Sub-Director Regional de Heredia, Reinaldo González Cubero.

En este se menciona que, luego de una reunión el viernes 8 de agosto, no se llegó a un acuerdo en temas de alquiler.

El documento destaca lo siguiente:

“La presente es para hacer de su conocimiento que el día de hoy, mantuvimos una reunión con personeros del departamento de la Sub-Dirección General de la Fuerza Pública y Proyectos de Infraestructura del Ministerio de Seguridad, así como el Alcalde de San isidro y directivos del Centro Agrícola Cantonal de San Isidro de Heredia, para analizar la situación con el alquiler de este inmueble, pero no se llegó a ningún acuerdo, por lo que nos están desalojando, y solo podemos ocupar estas instalaciones a partir del día de hoy y hasta el 31 de agosto”.

¿Qué dice la Municipalidad al respecto?

Ante las consultas de Grupo Extra, Eddie Ramírez, alcalde de San Isidro de Heredia, destacó que más bien es la Municipalidad la que está corriendo para buscarles un sitio.

Menciona que este tema no es nuevo, sino que desde el año pasado ya vienen con problemas en la localización de la Fuerza Pública en este cantón.

“El año pasado Fuerza Pública se quedan sin sitio. Como municipalidad corrimos a lo loco para buscar algún tipo de solución y encontramos por dicha como 2 opciones”, mencionó Ramírez.

Según el alcalde, la opción más viable era justamente un inmueble el cual corresponde al Centro Agrícola. Estos aceptan prestar de manera gratuita el edificio hasta que se consolide de hacer oficialmente el alquiler por si ellos se quedaban.

“La cuestión, y en la reunión en la que estuvimos el viernes pasado, se demuestra que efectivamente el proceso a nivel del Ministerio de Seguridad es extremadamente extenso, largo y tedioso”, confirmó.

Ramírez menciona que el proceso se torna tan extenso, que “posterior a un año, a más de un año de estar en el sitio no se había finiquitado, no había finalizado”.

Ante la petición de salida que extiende el Centro Agrícola, la Municipalidad destacó que se visitaron unos salones que pueden utilizar.

“Hubo un policía que indicó que él, esto sí me parece mal, dijo que él prefería irse que ir a alguno de esos salones. Es algo que como Municipalidad sí nos indignó, nos indignó bastante porque estamos además buscando una solución”, contó.

Ramírez comenta que este martes 12 de agosto se visitaran nuevamente los sitios, pero junto a la Ingeniera del Ministerio de Seguridad Pública, con el fin de valorar estos lugares.

“Eso sí, siempre bajo el mismo acuerdo de que sea un proceso momentáneo y que ellos de verdad continúen con el proceso de alquiler ya en un sitio oficial”, afirmó.

El alcalde comenta que el año pasado la Municipalidad ofreció un terreno el cual no fue ni será aceptado debido a que Seguridad destaca que no tiene presupuesto para construir delegaciones.