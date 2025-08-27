La Fuerza Pública sigue sin tener una Delegación Policial en San Isidro de Heredia, esto luego de que el proceso de alquiler se viera interrumpido.

El caso se dio a conocer el 8 de agosto en el documento MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRCH-DPCSISI-D-54-TH-344-2025, firmado por el Subintendente Asdrúbal Mora Delgado, enviado al Sub-Director Regional de Heredia, Reinaldo González Cubero.

En este se mencionó que tras una reunión no se llegó a un acuerdo en temas de alquiler, por lo que estaban siendo “desalojados”.

El alcalde de San Isidro de Heredia, Eddie Ramírez, destacó que la Municipalidad estaba “corriendo” para buscarles un nuevo sitio.

Además, afirmó que el tema no es nuevo, ya que desde el año anterior se venían topando con problemas con la localización de la Fuerza Pública en este cantón.

¿Qué ha pasado desde entonces?

El Ministerio de Seguridad Pública destacó que sí se han venido con problemas desde el vencimiento del contrato del alquiler.

Ambas partes, tanto Fuerza Pública como la Municipalidad de San Isidro, han informado que se han mantenido múltiples reuniones para buscar una solución.

Por su parte, Fuerza Pública mencionó que están en la etapa de recepción de ofertas, pero que ahora vendrá el proceso en que las áreas técnicas revisen estos respectivos inmuebles.

“Ellos nos ofrecieron dos inmuebles, pero las condiciones en que están es muy deteriorados y no es posible pasar la policía para ese lugar”, destacó Fuerza Pública.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Randall Sandoval.

Por su parte, el alcalde menciona que continúan a la espera de la decisión del Ministerio de Seguridad sobre las propuestas que brindaron.

“Hay sitios aquí en el centro de San Isidro que se les ofreció, hay también sitios en San Francisco de San Isidro para que puedan estar. En estos lugares tienen que estar gratuitamente, el Ministerio no puede pagar nada, se les estaría prestando a lo que es el Ministerio de Seguridad mientras ya el proceso de alquiler queda en firme”, destacó Ramírez.

También, el alcalde destacó que se les ofreció terrenos para la construcción, pero las autoridades destacaron que deben tener alrededor de 3.000 metros, mientras que los que la Municipalidad ofrece son de apenas 1.000.

¿Qué otra alternativa queda?

La Fuerza Pública destacó que existe una alternativa un tanto llamativa.

Esta funcionaría teniendo un centro hospedaje y alimentación para los oficiales en el sector de San Miguel de Santo Domingo.

Pero seguirían movilizándose a brindar sus servicios en San Isidro de Heredia hasta que se logre la contratación del nuevo inmueble.

El alcalde Eddie Ramírez destacó que espera que todo este tema “llegué a buen puerto” y que posteriormente ya puedan tener un sitio de manera oficial.