Agentes vestidos de civil vigilarán durante el Traspaso de Poderes

De cara al Traspaso de Poderes, el próximo 8 de mayo, se desplegará una cantidad no determinada de oficiales vestidos de civil desde el centro de San José hasta el Estadio Nacional.

Según Freddy Guillén Varela, director de Planes y Operaciones de Fuerza Pública, este despliegue tiene como objetivo contener e intervenir previamente a cualquier grupo que planifique disturbios.

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“A través de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal, tenemos distribuidos desde el centro de San José, oficiales de civil que van a estar identificando, individualizando grupos que se quieran organizar y quieran desplazarse para ser intervenidos de previo”, dijo Guillén durante una conferencia de prensa este lunes convocada por Presidencia.

Freddy González, encargado de logística. Arnoldo André Tinoco, canciller y Marcos Vargas Borges, presidente de la Comisión de Traspaso. Foto: Isaac Villalta.

Guillén detalló que se establecerá un perímetro de seguridad de 1 kilómetro a la redonda.

“Estamos estableciendo seguridad en los perímetros y avenidas de aproximación al Estadio Nacional. Vamos a tener grupos que van a estar atentos a contener cualquier situación de disturbios que se quiera presentar”, mencionó Guillén.

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Con relación a la seguridad de las delegaciones diplomáticas que asistirán al evento, el canciller Arnoldo André Tinoco aseveró que los jefes de Estado asistirán acompañados de sus propios cuerpos de seguridad que coordinan con las autoridades nacionales.