Estas delegaciones llegarán al país para el traspaso presidencial

Al menos 89 delegaciones diplomáticas asistirán al traspaso de poderes el próximo 8 de mayo, según lo aseguró el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco.

Según Tinoco, el próximo traspaso de poderes tendrá mayor presencia de delegaciones diplomáticas que en anteriores y lo atribuyó “a las buenas gestiones de la administración Chaves Robles”.

El canciller aseguró que en esta ocasión es posible que asistan 11 delegaciones de alto nivel, incluyendo jefes de Estado. Entre estos, André Tinoco mencionó:

España

Ecuador

República Dominicana

Honduras

Guatemala

Chile

Israel

Países Bajos

Curazao

El Salvador

También asistirán cancilleres de:

Nicaragua

Uruguay

Perú

Colombia

Estados Unidos.

Argentina

México

En el caso de El Salvador, André confirmó que asistirá el vicepresidente de ese país, Félix Ulloa. A estos se sumarán 18 organizaciones internacionales.

Este lunes se anunció como se efectuará el traspaso de poderes el próximo 8 de mayo. Entradas a la venta en Kuikpei.com.

El próximo 7 de mayo, Cancillería ofrecerá una recepción a los delegados diplomáticos acreditados.

“Creo que Costa Rica, en los últimos 4 años (…) hemos hecho una labor intensa de posicionamiento internacional y mundial del país y es un reconocimiento a la democracia costarricense y al rol de Costa Rica”, dijo André Tinoco.

Aseguró además que, el país invitó a todos los países con los que tiene relaciones diplomáticas y que cada uno definió quien representaría la delegación diplomática.

Los boletos para asistir al traspaso de poderes el próximo 8 de mayo, estarán disponibles a partir del mediodía de este martes 28 de abril.

Quienes deseen asistir, podrán solicitar su entrada de forma gratuita a través del sitio web www.kuikpei.com. El correo de confirmación llegará 48 horas antes del traspaso de poderes.